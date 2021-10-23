Погода в Томске и области 23 октября 2021 – осадки и небольшое похолодание

Сейчас в Томске +3, небольшие осадки, пасмурно. Днем также синоптики прогнозируют дождь. Не забывайте брать с собой зонты, выходя из дома. Берегите себя, пусть выходные сложатся хорошо. Фото: Ксения Высотина

По данным синоптиков, в субботу, 23 октября, в областном центре будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 м/с, порывы до 15-18 м/с. Температура днем +5, +7°С.

- В регионе также будет преобладать облачная погода с прояснениями. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедные явления, - рассказала дежурный синоптик Марина Барышникова. - Ветер юго-западный 6-11 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура +2, +7 °С.

Она уточнила, что в воскресенье и понедельник на территории Томска и области также ожидаются осадки, порывистый ветер до 16-20 м/с, потеплеет – 24 октября до +11, 25 октября - до +12 градусов в дневные часы.