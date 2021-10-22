23 и 24 октября в Томске будут работать одиннадцать пунктов вакцинации от COVID-19

В Томске каждые выходные работают все больше пунктов вакцинации от ковида... Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие субботу и воскресенье, 23 и 24 октября, все желающие жители Томска смогут привиться от новой коронавирусной инфекции в 11 пунктах вакцинации на территории областного центра. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Как информируют специалисты, утром и днем в грядущие выходные будут работать прививочные пункты в ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13), МСЧ №2 (Иркутский тракт, 156), в общеврачебной практике МСЧ «Строитель» (пр. Фрунзе, 116), лечебно-диагностическом центре «МИБС» (ул. Мичурина, 10).

Кроме того, в субботу, 22 октября, с 10 до 15 часов прививку от COVID-19 можно поставить в областной библиотеке им. Пушкина (ул. К. Маркса, 12); с 9 до 14 часов в отделах МФЦ «Мои документы» (пр. Фрунзе, 103д и ул. Пушкина 63/5) и еще в ряде медучреждений.

Заметим, что бесплатная вакцинация от COVID-19 доступна всем желающим в возрасте старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом, при себе иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.