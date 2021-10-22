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Общество22 октября 2021 15:55

За одиннадцать лет на детский телефон доверия в Томской области поступило 57,5 тыс. обращений

В 70% случаев за поддержкой обращаются дети и подростки
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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В Томской области дети очень активно общаются по телефону с психологами

В Томской области дети очень активно общаются по телефону с психологами

Фото: Евгения ГУСЕВА

Около 2 000 звонков поступило на детский телефон доверия в Томской области, сообщила пресс-служба администрации региона. Как отмечают специалисты, номер 8-800-2000-122 действует в регионе с 2010 года. За все время на телефон поступило 57,5 тысячи обращений от детей и взрослых.

Интернет-портал администрации региона информирует о том, что в 70 % случаев за поддержкой к психологам телефона доверия обращаются дети и подростки. Около трети обращений – от родителей, бабушек и дедушек, соседей, педагогов.

Отмечается, что за помощью в разрешении детско-родительских взаимоотношений и конфликтов на телефон обратилось 167 детей и около 80 взрослых. На втором месте по частоте обращений (112) – проблемы взаимоотношений детей и подростков со сверстниками.

Специалисты детского телефона доверия также оказали экстренную психологическую поддержку 35 детям и подросткам.