В Томске на пересечении улиц Нахимова и Вершинина столкнулись две иномарки

В Томске вчера вечером столкнулись на перекрестке улиц Нахимова и Вершинина два автомобиля. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Вечером 21 октября на регулируемом пересечении улиц Нахимова и Вершинина в Томске произошло столкновение автомобилей Skoda Fabia и Mazda Axela. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

«По предварительным данным, 23-летний мужчина-водитель, управляя автомобилем Skoda Fabia, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. После столкновения автомобиль Skoda продолжил движение и совершил наезд на дорожное ограждение», – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что в результате ДТП травмирована 39-летняя женщина-пассажир автомобиля Skoda.

Полиция просит очевидцев аварии позвонить телефону: 8 (3822) 794-693.