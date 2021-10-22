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Происшествия22 октября 2021 15:07

В Томске на пересечении улиц Нахимова и Вершинина столкнулись две иномарки

Пострадала женщина-пассажир автомобиля Skoda
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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В Томске вчера вечером столкнулись на перекрестке улиц Нахимова и Вершинина два автомобиля. Фото: сайт УМВД России по Томской области

В Томске вчера вечером столкнулись на перекрестке улиц Нахимова и Вершинина два автомобиля. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Вечером 21 октября на регулируемом пересечении улиц Нахимова и Вершинина в Томске произошло столкновение автомобилей Skoda Fabia и Mazda Axela. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

«По предварительным данным, 23-летний мужчина-водитель, управляя автомобилем Skoda Fabia, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. После столкновения автомобиль Skoda продолжил движение и совершил наезд на дорожное ограждение», – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что в результате ДТП травмирована 39-летняя женщина-пассажир автомобиля Skoda.

Полиция просит очевидцев аварии позвонить телефону: 8 (3822) 794-693.