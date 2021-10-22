Полиция объявила в розыск томича, ушедшего 18 октября из дома и не вернувшегося

В Томской области исчезает немало людей, многих находят живыми. Фото: сайт УМВД России по Томской области

22 октября в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска поступило сообщение от жительницы областного центра о том, что утром 18 октября ушел из дома по улице Иркутский тракт, 116 Алексей Владимирович Осташов 1977 года рождения и не вернулся. Об этом информирует пресс-служба регионального управления полиции.

Специалисты приводят на сайте правоохранительного ведомства приметы разыскиваемого: рост 170 см, глаза серые, один глаз не видит, полузакрыт, волосы русые коротко стриженные, плотного телосложения, хромает на левую ногу. Уточняется, что он был одет в куртку черного цвета, штаны спортивные темно-серого цвета, кроссовки белого цвета.

Полиция просит лиц, располагающих сведениями о местонахождении без вести пропавшего, обратиться в ОМВД России по Октябрьскому району города Томска по телефонам: 02 или (с сотового 102).