Семьи с малышами в Томской области получили свыше 118 млн рублей компенсации за детсад

Власть региона поддерживает малоимущие семьи с детьми разными способами Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Томской области расходы регионального бюджета на компенсацию оплаты за посещение ребенком детского сада составили более 118 миллионов рублей. Об этом сообщила 21 октября пресс-служба администрации области.

Как информируют специалисты, всего такие выплаты получают 11 881 семья на 14 055 детей. По словам, начальника департамента соцзащиты населения Томской области Марины Киняйкиной, компенсацию получают семьи с детьми, среднедушевой доход которых не превышает прожиточного минимума, установленного в регионе для трудоспособного населения (12 959 рублей). «Выплата назначается на один год. Если срок выплаты заканчивается до 1 декабря 2021 года, обращаться за подтверждением права на ее получение не нужно. Наши специалисты сами запросят необходимые сведения и при наличии права продлят выплату на следующий год», – уточняет руководитель.

Заметим, что выплата составляет не менее 1 189 рублей на каждого ребенка, но не выше оплаты за детский сад, внесенной родителями.