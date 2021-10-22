Тела двух убитых жителей села Комсомольск Первомайского района Томской области найдены в салоне машины

По факту убийства назначены медицинские и комплексная судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Тела двух мужчин с признаками насильственной смерти обнаружены в селе Комсомольск Первомайского района, возбуждено уголовное дело, сообщили в СК по Томской области.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в автомобиле тел двух мужчин, по признакам преступления п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство двух лиц», - говорится в сообщении.

Автомобиль «Жигули» с телами двух местных жителей 62 и 26 лет был обнаружен утром 22 октября возле частного дома в селе Комсомольск. Следственный комитет сообщил о колото-резаных ранениях на телах убитых.

Следственные действия проводят следователи Асиновского межрайонного следственного отдела.

22 октября в СК по Томской области сообщили о задержании мужчины, подозревается который в убийстве, совершенном около села Курлек.