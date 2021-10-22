Задержан житель села Курлек Томского района, застреливший 51-летнего томича

Пока неизвестно, что стоит за формулировкой «личные неприязненные отношения». Именно неприязнь, по словам подозреваемого, стала причиной убийства. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске задержан мужчина, подозреваемый в убийстве, совершенном около села Курлек; задержанный дал признательные показания, сообщили в СК по Томской области.

«Установлено и задержано лицо, подозреваемое в совершении убийства», - говорится в сообщении.

21 октября стало известно, что в лесном массиве рядом с селом Курлек Томского района был обнаружен автомобиль, в котором находилось тело мужчины с огнестрельным ранением.

Следственными органами Следственного комитета по Томской области было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

По предварительным пока данным, утром 21 октября житель села Курлек на почве личных неприязненных отношений выстрелил из ружья в движущийся автомобиль, за рулем которого находился потерпевший. Выстрел попал в голову. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Житель села стрелял, находясь в лесном массиве рядом с дорогой, ведущей в Курлек.

В СК уточнили, что задержание было проведено совместно с оперативниками УМВД по Томской области. Мужчина, подозреваемый в убийстве, полностью признал себя виновным.

В свою очередь, полиция Томска сообщила, что оперативниками уголовного розыска ОМВД по Томскому району были опрошены жители села и сотрудники предприятия, на котором работал погибший мужчина. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен предполагаемый злоумышленник, причастный к совершению преступления. Мужчина 1989 года рождения был задержан оперативниками по месту жительства.

Расследование уголовного дела продолжается.