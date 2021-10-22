В Томске несколько часов тушат возгорание склада на улице Мичурина

Очаг возгорания удалось найти не сразу – пожарным пришлось работать в условиях нулевой видимости. Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Утром 22 октября в Томске загорелось складское помещение в Октябрьском районе города, ликвидировать возгорание не удается уже несколько часов, сообщает региональное управление МЧС.

- Сообщение в пожарно-спасательную службу поступило в 09:59. Произошло возгорание по адресу Мичурина, 47, в одном из помещений кирпичного складского здания. Площадь пожара уточняется. Пострадавших нет, — сообщил глава пресс-службы МЧС по Томской области Евгений Пинчуков.

Евгений Пинчуков также уточнил, что к этой минуте пожар локализован, но пока не ликвидирован. В МЧС пояснили, что из-за сильного задымления довольно продолжительное время ушло на поиски очага возгорания.