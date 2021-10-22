В Томске будут судить мошенницу, более 8 лет находившуюся в международном розыске

Аферистка сумела убедить двух человек в том, что квартира продается, в качестве аванса от потенциальных покупателей получила почти 3 миллиона рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокуратура в Томске направила в суд уголовное дело в отношении 64-летней женщины; она обвиняется в совершении двух преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, сообщила прокуратура Томской области.

«Прокуратура Советского района Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении задержанной», - говорится в сообщении.

Еще в 2011 году томичка выставила на продажу свою квартиру, находившуюся в тот момент в залоге у банка. Однако, только потом стало понятно, что женщина не собиралась продавать жилье, равно как и погашать задолженность по кредиту перед банком.

Аферистка сумела убедить двух человек в том, что квартира продается, в качестве аванса от потенциальных покупателей получила почти 3 миллиона рублей.

Затем злоумышленница покинула территорию Российской Федерации. 8 лет женщина находилась в международном розыске, нашли ее в Казахстане.

В прокуратуре уточнили, что в настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд Томска.