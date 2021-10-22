В Томске в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» установили и модернизировали 20 светофоров

Несколько новых светофоров появилось на дорогах Томска в 2021 году. Часть уже установленных объектов модернизировали. Фото: Ксения Высотина

В Томске в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» установили, модернизировали и дооборудовали 20 светофоров. Об этом сообщила пресс – служба областной администрации.

«В областном центре новые светофоры появились на пересечениях пр. Ленина пер. Ванцетти, пр. Ленина пер. Красный, пр. Ленина пер. Н. Островского, ул. Бела Куна ул. Мичурина и на площади Ленина», - говорится в пресс-релизе.

Сразу несколько светофоров в Томске модернизировали, а именно оснастили дополнительной секцией с изображением пешехода и стрелкой белого цвета. Она предупреждает водителей, совершающих поворот, о необходимости пропустить пешеходов.

Дополнительные секции появились на пересечениях улиц Нахимова Вершинина, Нахимова Лыткина, Яковлева Ачинская Мариинский, Бела Куна Мичурина, пр. Ленина пер. Кооперативный, пр. Ленина пер. Карповский

Еще семь светофоров модернизировали на улицах Бела Куна, Красноармейской и площади Ленина.

Также два новых светофорных объекта смонтированы на участках региональных дорог в Томском районе, которые были отремонтированы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» еще в 2020 году. На автодороге «Подъезд к селу Дзержинское» пешеходный переход оснащен предупреждающими желтыми светофорами. На трассе Томск Аэропорт регулируемыми светофорами обустроен пешеходный переход у села Богашево.