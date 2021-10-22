Власть нашла место сброса нечистот возле томского села Тимирязевское

Из колодца неочищенные сточные воды поступают на рельеф и далее в р.Нестоянка. По результатам анализа отобранных проб сточной воды из сброса установлены превышения нормативов для водоемов рыбохозяйственного значения. Фото: Иван Макеев

Томская власть нашла источник сброса нечистот в селе Тимирязевское. Ранее местные жители пожаловались в соцсетях на неприятных запах, такая информация появилась в telegram-канале ЦУРа.

- Департамент рассмотрел обращения жителей с.Тимирязевское о сбросе неочищенных сточных вод на территории села и провел проверочные мероприятия. По итогу в Томске обнаружен канализационный колодец централизованной системы водоотведения с.Тимирязевское, - ответила заместителя начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, председателя комитета государственного экологического надзора Татьяна Мочалова.

Мочалова уточнила, что из колодца неочищенные сточные воды поступают на рельеф и далее в р.Нестоянка. По результатам анализа отобранных проб сточной воды из сброса установлены превышения нормативов для водоемов рыбохозяйственного значения.

- Материалы направлены в администрацию города для принятия исчерпывающих мер, направленных на ликвидацию несанкционированного сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения с.Тимирязевское, - прокомментировала она.

Отмечается, что из ответа администрации следует, что мероприятия по организации надлежащего водоотведения в с.Тимирязевское разрабатываются.

Ранее ЦУР сообщал о том, что жители Тимирязевского поделились в соцсетях видео, где демонстрируются три озера нечистот возле Областной туберкулезной больницы, которые образовались из-за сброса содержимого ассенизаторских машин на территории больницы.