В Томске отремонтировали лестницу на Карповском переулке

В процессе ремонта деревянные ступени заменили на новые из просечно-вытяжной стали. На таких ступенях не задерживаются снег, грязь и наледь. Кроме того, металлические конструкции лестницы окрасили морозостойкой краской. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске на пер. Карповский, 28 отремонтировали лестницу. Капитальный ремонт был проделан в рамках нацпроекта по благоустройству. Об этом сообщил telegram-канал мэрии города.

«Подрядная организация администрации Октябрьского района Томска завершила капитальный ремонт лестницы по пер. Карповскому, 28 в рамках городской программы благоустройства», - говорится в сообщении.

В городской администрации уточнили, что в процессе ремонта деревянные ступени заменили на новые из просечно-вытяжной стали. На таких ступенях не задерживаются снег, грязь и наледь. Кроме того, металлические конструкции лестницы окрасили морозостойкой краской.

Добавляется, что в 2021 году на средства муниципальной программы благоустройства в Октябрьском районе благоустроен внутриквартальный проезд по ул. Иркутский тракт, 74-78, большой внутриквартальный проезд по ул. Иркутский тракт, 162-188, проезд пос. Светлый, 8-34, в процессе ремонта лестница на ул. Бирюкова, 11