Житель Томской области пойдет под суд за незаконно вырубленные сосны в лесном массиве

По версии следствия, в августе 2021 года мужчина без разрешительных документов срубил сосны на территории лесного массива урочища "1 Мая". Фото: Архив "КП"

В Томской области в Первомайском районе местный 27-летний житель пойдет под суд за незаконно вырубленные сосны в лесном массиве. Об этом сообщила областная прокуратура.

«По версии следствия, в августе 2021 года мужчина без разрешительных документов срубил сосны на территории лесного массива урочища «1 Мая» Первомайского лесничества», - говорится в сообщении.

В прокуратуре заявили, что общая сумма причиненного мужчиной ущерба превысила 210 тыс. рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело и направлено для рассмотрения в Первомайский суд Томской области. Также одновременно прокурором района предъявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемого суммы причиненного ущерба.