Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 октября 2021 6:02

Житель Томской области пойдет под суд за незаконно вырубленные сосны в лесном массиве

Общая сума ущерба составила более 210 тыс. рублей
Ксения Высотина
КомментироватьОставить комментарий(0)
По версии следствия, в августе 2021 года мужчина без разрешительных документов срубил сосны на территории лесного массива урочища "1 Мая".

По версии следствия, в августе 2021 года мужчина без разрешительных документов срубил сосны на территории лесного массива урочища "1 Мая".

Фото: Архив "КП"

В Томской области в Первомайском районе местный 27-летний житель пойдет под суд за незаконно вырубленные сосны в лесном массиве. Об этом сообщила областная прокуратура.

«По версии следствия, в августе 2021 года мужчина без разрешительных документов срубил сосны на территории лесного массива урочища «1 Мая» Первомайского лесничества», - говорится в сообщении.

В прокуратуре заявили, что общая сумма причиненного мужчиной ущерба превысила 210 тыс. рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело и направлено для рассмотрения в Первомайский суд Томской области. Также одновременно прокурором района предъявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемого суммы причиненного ущерба.