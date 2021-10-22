За пять лет Томская область благоустроила по национальному проекту 230 пространств

На территории региона благоустроили 300 дворов и 230 общественных пространств. Фото: Ксения Высотина

Томская область за пять лет благоустроила 230 пространств по национальному проекту. Было направлено 1.5 млрд рублей на цели обустройства 20 муниципальных объектов. Об этом сообщил журналистам замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

- По нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» за 5 лет с 2015 года 1.5 млрд рублей было направлено на цели благоустройства во всех 20 муниципальных образованиях, не только областной центр, - сказал замгубернатора.

Евгений Паршуто отметил, что на территории региона благоустроили 300 дворов и 230 общественных пространств.

От также добавил, что, если посчитать сумму в совокупности со всеми софинансированиями, а это с участием бизнеса на благоустройство, то за пять лет было потрачено почти 2 млрд рублей.

- Каждый год выделяется около 400 миллионов рублей, столько же планируется заложить в бюджет 2022 года, - сказал он.

Замгубернатора заявил, что на сегодняшний день в регионе благоустроено не больше 5% от того, что запланировано.

- Еще очень много уголков и пространств, которые из себя представляют ямы, рытвины, грязные участки, неухоженные территории, аварийное жилье и так далее, - подытожил Парушто.

Добавим, что на выездном совещании замгубернатора также сообщил о том, что условия нацпроекта по формированию комфортной городской среды в Томске не дают сделать Буфф-сад за один год.