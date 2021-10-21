Суд в Томске начал рассматривать дело жительницы Новокузнецка, которая обманула девушку-инвалида на 1 млн рублей

Для мошенников в Интернете расстояния - не преграда! Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кировском районном суде Томска начинается рассмотрения дела в отношении жительницы города Новокузнецка Кемеровской области 1986 года рождения, обвиняемой в совершении кражи и мошенничества, об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Сайт правоохранительного ведомства информирует о том, что следователи СО ОМВД России по Кировскому району города Томска завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы соседнего региона. «По версии следствия, потерпевшая познакомилась с обвиняемой, которая также страдает нарушением слуха в сети Интернет. В ходе длительного общения, посредством видеосвязи с помощью русского жестового языка, обвиняемая предложила потерпевшей заниматься инвестированием, для этого необходимо было откладывать и переводить денежные средства из пенсии по инвалидности. Воспользовавшись доверием девушки, злоумышленница приехала в город Томск, и, под предлогом заработка большой суммы денег, через мобильный банк потерпевшей осуществила перевод денежных средств в сумме более 500 000 рублей, а также оформила на ее имя кредит в сумме более 500 000 рублей, которые также перевела себе на счет», – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что в результате преступной деятельности обвиняемой, потерпевшей причинен ущерб на общую сумму более 1 000 000 рублей.

Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением направлены в Кировский районный суд города Томска для рассмотрения по существу. Жительница Новокузнецка помещена под стражу.