Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Недвижимость21 октября 2021 16:34

Новый современный хирургический корпус онкодиспансера в Томске примет пациентов в следующем году

Строительство дорогостоящего объекта запланировано в основном завершить в 2021 году
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
КомментироватьОставить комментарий(0)
Новый корпус онкодиспансера значительно усилит томскую медицину!

Новый корпус онкодиспансера значительно усилит томскую медицину!

Фото: Василий Вахрин

Новый хирургический корпус онкологического диспансера в Томске власть региона планирует открыть летом следующего года. Об этом во время выездного совещания рассказал заместитель губернатора области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

По словам руководителя, объект сдадут в декабре 2021 года, но запускать в эксплуатацию все медицинское оборудование начнут в первом квартале следующего года. Он отметил, что лучше в таких важных делах не спешить, все сделать качественно. В медучреждении будет работать уникальное современное оборудование, которое должно быть установлено и запущено по всем правилам.

Заметим, что строительство ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели из бюджетов всех уровней направлено около 2,7 млрд рублей. Власть уверена, что подрядчики-строители свои деньги получат вовремя.