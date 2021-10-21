Городские власти определили концепцию оформления новогоднего Томска

Самое нарядное место в Томске на новогодние праздники - Новособорная площадь в центре города! Фото: сайт мэрии Томска

В администрации Томска участники очередного заседания оргкомитета по проведению новогодних и рождественских мероприятий 2021-2022 годов обсудили визуальную концепцию оформления города, строительство ледовых городков, праздничную иллюминацию и установку елей. Об этом рассказал 21 октября сайт мэрии областного центра.

По словам заместителя мэра по социальной политике Константина Чубенко и других специалистов, на Новособорной площади в декабре планируется возвести три ледяные горки: одну большую трехскатную и две малые. Все они будут оформлены по мотивам русских народных сказок. Напротив фонтана уже традиционно установят 21-метровую ель с ледяным цоколем. По проекту рядом должна появиться светящаяся конструкция в виде цифр наступающего года.

Кроме того, вдоль пешеходных тротуаров в этом году планируют разместить светодиодные деревья – «сакуры» – и установить новые светодиодные композиции в виде праздничных шаров и крыльев. Кроме того, аллеи украсят 16 ледовых скульптур. На территории площади за памятником Татьяне разместится светящееся «снежное небо» и ледяной лабиринт.

Ледовые городки, световые композиции, а также украшенные новогодние ели и иллюминация появятся в каждом районе Томска. Уже традиционно городки будут работать в сквере возле «Томских товаров», «Авангарда», на Белом озере, в Горсаду.

Кроме того, томские предприятия и учреждения, вузы украсят фасады своих зданий праздничной иллюминацией. Также зимой в Томске откроются 33 ледовых катка.