Заместитель губернатора объяснил причины резкого роста цен на жилье в Томской области

Растут тарифы на ЖКУ, растут цены на строительные материалы, растут цены на жилье! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цены на квадратный метр жилья в Томске выросли до 80-100 тысяч рублей, сообщил сайт tvtomsk.ru.

Об этом во время выездного совещания рассказал заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто представителям СМИ. По его словам, причинами увеличения стали рост цен на стройматериалы и нехватка на рынке недвижимости того количества квартир, которое необходимо, чтобы удовлетворить существующий спрос. Руководитель отметил, что для нормализации ситуации на рынке недвижимости в областном центре, должны быть свободны для продажи 5 или 6 тысяч квартир, но на данный момент этот показатель составляет 1 тысячу.

Также замгубернатора рассказал, как рост цен на стройматериалы, например, на цемент, арматуру, пиломатериалы, привело к увеличению стоимости квадратного метра жилья. Стабилизировать ситуацию на рынке, по его словам, может здоровая конкуренция. Для рядового потребителя - увеличилась стоимость квадратного метра жилья. Если два года назад мы говорили о цене 50-60 (тысяч рублей), то сегодня мы говорим о цифре 80-100 (тысяч).

Власть региона надеется, что стабилизация цен на жилье должна произойти в ближайшем будущем с ростом количества квартир на рынке недвижимости.

Ранее сайт КП в Томске сообщал о том, что по росту стоимости жилья Томская область в 2021 году стала лидером в Сибири.