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Экономика21 октября 2021 13:41

В Томской области за год на 67 процентов уменьшилось количество микрозаймов

Всего за 12 месяцев МФО региона выдали клиентам на руки 19 млн рублей
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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Жители Томской области за год стали меньше брать кредитов "до зарплаты"...

Жители Томской области за год стали меньше брать кредитов "до зарплаты"...

Фото: Александр ГЛУЗ

В Томской области за год количество микрозаймов, выданных микрофинансовыми организациями, сократилось на 67%, а объем выданных займов уменьшился на 70% – до 19 млн рублей. Об этом сообщил 21 октября сайт Банка России.

По словам заместителя управляющего Отделением Томск Банка России Татьяны Толкмит, одной из причин такого снижения могло стать изменение бизнес-моделей региональных МФО. «Под влиянием мер Банка России, в том числе ограничений дневной процентной ставки, предельной задолженности, а также снижения общей маржинальности сегмента «краткосрочных» микрозаймов, компании адаптируют свои бизнес-модели к новым условиям. Многие компании в таких условиях переходят на другие виды микрозаймов, а также расширяют свои продуктовые линейки продажей дополнительных услуг, например, околофинансовое страхование», – сказала она.

Специалисты регионального отделения Банка России информируют о том, что в первом полугодии 2021 года микрокредитные компании, зарегистрированные в регионе, выдали жителям Томской области и других регионов 3,2 тыс. «займов до зарплаты» сроком до одного месяца и суммой до 30 тыс. рублей.

В Томской области на 1 июля 2021 года зарегистрировано 20 микрокредитных компаний. Все они включены в реестр, который публикуется на сайте Банка России.