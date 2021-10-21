В Томской области за год на 67 процентов уменьшилось количество микрозаймов

Жители Томской области за год стали меньше брать кредитов "до зарплаты"... Фото: Александр ГЛУЗ

В Томской области за год количество микрозаймов, выданных микрофинансовыми организациями, сократилось на 67%, а объем выданных займов уменьшился на 70% – до 19 млн рублей. Об этом сообщил 21 октября сайт Банка России.

По словам заместителя управляющего Отделением Томск Банка России Татьяны Толкмит, одной из причин такого снижения могло стать изменение бизнес-моделей региональных МФО. «Под влиянием мер Банка России, в том числе ограничений дневной процентной ставки, предельной задолженности, а также снижения общей маржинальности сегмента «краткосрочных» микрозаймов, компании адаптируют свои бизнес-модели к новым условиям. Многие компании в таких условиях переходят на другие виды микрозаймов, а также расширяют свои продуктовые линейки продажей дополнительных услуг, например, околофинансовое страхование», – сказала она.

Специалисты регионального отделения Банка России информируют о том, что в первом полугодии 2021 года микрокредитные компании, зарегистрированные в регионе, выдали жителям Томской области и других регионов 3,2 тыс. «займов до зарплаты» сроком до одного месяца и суммой до 30 тыс. рублей.

В Томской области на 1 июля 2021 года зарегистрировано 20 микрокредитных компаний. Все они включены в реестр, который публикуется на сайте Банка России.