Условия нацпроекта по формированию комфортной городской среды в Томске не дают сделать Буфф-сад за один год

Замгубернатора уточнил, что благоустройства Буфф-сада составит около 100 млн рублей. Фото: Ксения Высотина

В Томске задерживается благоустройство больших пространств из-за условий нацпроекта по формированию комфортной городской среды. Власти и муниципалитет рассматривают вопрос о выделении дополнительных средств на строительство. Об этом сообщил журналистам замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

- По регламенту нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» томские власти обязывает благоустраивать по 50 общественных пространств в области за год. Следовательно, из-за этого приходится разбивать большие объекты на очереди, - рассказал замгубернатора.

Евгений Паршуто отметил, что благоустройство таких больших пространств, как Буфф-сад нельзя растягивать на три года.

- Березовую рощу делали два года – это колоссальное напряжение для жителей. Они ведь, к сожалению, живут на строительной площадке эти два года. Поэтому нужно большие и средние объекты укладывать в один сезон, - добавил он.

Замгубернатора уточнил, что благоустройства Буфф-сада составит около 100 млн рублей. Он также отметил, что данный парк является излюбленным местом для томичей.

Напомним, что на голосовании по выбору дизайн-проектов территорий, Буфф-сад был самым популярным претендентом среди горожан.