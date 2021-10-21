Около 200 студентов и сотрудников химкорпуса ТПУ эвакуировали из-за разлива брома

В Томске в четверг, 21 октября, произошла эвакуация студентов и преподавателей второго корпуса ТПУ по пр. Ленина, 43а, из-за 100 мл разлитого брома. Об этом сообщил замначальника Томской поисково-спасательной службы Владлен Кузьменчук.

- В аудитории второго корпуса ТПУ было разлито химическое вещество бром. На месте работали спасатели и вычищали химикат. На данный момент уже все закончилось, - рассказал замначальника ПСС.

Как сообщила пресс-служба ТПУ, в помещении на третьем этаже проводилась инвентаризация реактивов.

- Произошла разгерметизация стеклянной емкости с бромом. В результате было разлито около 100 миллилитров брома. Находящиеся в помещении специалисты оперативно локализовали эту утечку, для этого у них были все необходимые средства защиты: халаты, перчатки, противогазы, - рассказали в пресс-службе вуза.

Из здания эвакуировали около 200 студентов и преподавателей, пострадавших нет. Спасатели провели очистку помещения и уже завтра утром восстановится работа на первых двух этажах здания.

Отмечается, что решение по возобновлению работы на третьем этаже окончательно примет комиссия.

Добавим, что бром – это сильный окислитель и опасен для человека. Токсическая доза такого химиката для организма составляет 3 г, а летальная – от 35 г. При содержании брома в воздухе наблюдаются раздражение слизистых оболочек, головокружение, кровотечение из носа.