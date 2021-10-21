В Томске в ближайшие два года появятся зоны для пикников и отдыха

Идея создать зоны для пикников, отдыха и смотровые площадки, появилась в ходе работ над проектом «Жилье и городская среда». Фото: 2ГИС

В Томске в ближайшие два года обустроят смотровые площадки, зону для пикников и отдыха. Такие места могут появиться на тропе от Лагерного сада до "Буревестника", сообщил Вячеслав Черноус во время объезда объектов благоустройства в четверг, 21 октября.

- Тропа уже готова, сейчас ее принимает Ростехнадзор. Сделать ее по проектной документации не получилось, так как пять "КамАЗов" с щебнем не доехали из-за болотистой местности, пришлось делать новую насыпь, - рассказал заммэра.

Вячеслав Черноус также отметил, что в этом году оборудовать освещение не получилось. По проекту светильные опоры отходят в сторону, поэтому при первом пробном бурении бурмашина просто утонула.

- Можно подумать об установке опор в следующем году, чтобы доработать варианты смотровых площадок и освещение. Если не получится в 2022, то возможно, в 2023, - добавил он.

Заммэра заявил, что идея создать зоны для пикников, отдыха и смотровые площадки, появилась в ходе работ над проектом «Жилье и городская среда», вообще такие места не были предусмотрены.

Также добавляется, что зимой тропа от Лагерного сада до «Буревестника» будет превращаться в лыжную трассу.