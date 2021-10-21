Клуб аквалангистов из Томска составил подводную карту трех озер

Все картографические работы на водоемах проводятся с помощью технологии. Фото: пресс-служба ТУСУР

В Томске клуб аквалангистов из ТУСУРа составил подводную карту трех озер. Такие подводные путеводители помогут водолазам лучше ориентироваться при очистке водоемов. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«Картографией водоемов поможет лучше ориентироваться под водой при проведении традиционных для клуба работ по очистке водоемов, но и делает реки и озера безопаснее (карты помогают ориентироваться отдыхающим и спасателям), а также дают актуальную информацию ученым», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году уже было картографировано озеро Мальцево, которое расположено в районе поселка Самусь. Как показала карта, дно озера ровное, без аномалий. Помимо этого, аквалангисты построили учетную карту Кудровского озера (Нефтехим) — это еще одно популярное место отдыха томичей. А вот построение карты Университетского озера — носило научно-прикладной характер.

- Мы поставили перед собой задачу оценить средний объем воды, уточнить глубину, площадь водоема и его зеркала. На основе этих данных можно анализировать такие составляющие, как количество и полноводность впадающих в озеро родников, проводить исследования подземных вод: поскольку не вся вода вытекает из этого озера над землей, часть уходит под землю. А подземные реки — крайне интересный объект для научных исследований, — рассказал руководитель клуба подводного плавания «Наяда» Кирилл Бородин.

Добавляется, что все картографические работы на водоемах проводятся с помощью технологии, которая была разработана студентами факультета электронной техники ТУСУРа в рамках грантового конкурса «УМНИК».