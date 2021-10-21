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Общество21 октября 2021 9:33

В Томске на ул. Бирюкова ремонтируют лестницу

Работы должны завершиться до конца октября
Ксения Высотина
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На данный момент уже полностью демонтированы разрушенные ступени, также идет установка металлоконструкций.

На данный момент уже полностью демонтированы разрушенные ступени, также идет установка металлоконструкций.

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

На ул. Бирюкова в Томске подрядчики начали ремонтировать лестницу. Работы завершатся к концу октября, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В понедельник бригада подрядчика администрации Октябрьского района в рамках муниципальной программы благоустройства приступила к работам по обустройству лестничного спуска на ул. Бирюкова, 11», - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что на данный момент уже полностью демонтированы разрушенные ступени, также идет установка металлоконструкций. Отмечается, что работы планируют завершить до конца октября.

Добавляется обращение к жителям микрорайона Солнечный. На время ремонтных работ проход по лестнице закрыт.

Отметим, что проход по этому спуску не является единственным, пешеходы могут выбрать альтернативные пути движения по существующей улично-дорожной сети.