Томский Главпочтамт изменит режим работы на один день 22 октября

В пятницу 22 октября 2021 г. Главпочтамт будет работать по следующему графику: с 8.00 до 9.00 и с 16.30 до 22.00. Фото: пресс-служба Почты России

В Томске в пятницу, 22 октября, Главпочтамт изменит режим работы на один день. Главное почтовое отделение будет работать по сокращенному графику из-за капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба Почты России.

«В пятницу 22 октября 2021 г. Главпочтамт будет работать по следующему графику: с 8.00 до 9.00 и с 16.30 до 22.00», - говорится в сообщении.

Отмечается, что отключение электроэнергии на работе почтальонов не скажется. Все почтовые отправления, поступившие в отделение 21 октября, будут доставлены адресатам, как и полагается, на следующий день - 22 октября.

В пресс-службе уточнили, что с 9.00 до 16.30 клиенты Главпочтамта могут обратиться в ближайшие к нему почтовые отделения. Например, на ул. Войкова, 57, пр. Фрунзе, 20 и отделение на ул. Учебная, 3. Все перечисленные отделения работают без перерыва на обед.

Добавим, что другие ближайшее к Главпочтамту почтовые отделения можно найти в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.