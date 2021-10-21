Томич лишился денег, поверив в предложение о дополнительном заработке

Томич, рассчитывая на дополнительный заработок, попал в сети аферистов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Житель Томска, пытаясь найти дополнительный заработок, лишился своих денег, о новом случае мошенничества в регионе сообщили в УМВД по Томской области.

«В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району обратился житель областного центра с заявлением о хищении денежных средств», - говорится в сообщении полиции.

По информации правоохранительных органов, мужчина обратил внимание в Интернете на предложение дополнительного заработка. Причем, подработать якобы предлагала крупная российская компания.

Томич перешел по ссылке и оставил заявку. Спустя короткое время мужчине перезвонили и заявили, что перед тем, как начать работать, нужно положить деньги на счет, который открыт на имя жителя Томска.

Следуя указаниям злоумышленников, потерпевший выполнил ряд действий, а также установил на свой телефон приложение. Таким образом, у мужчины было похищено 8 000 рублей.