В Томске определены 17 общественных пространств, которые будут благоустроены в 2022 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

Работы по благоустройству в 2022 году будут вестись, в том числе, на территории томского Буфф-сада. Фото: Ксения Высотина

В Томске в 2022 году будут благоустроены 17 общественных пространств в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает телеграм-канал мэрии города.

В сообщении подчеркивается, что все территории были выбраны томичами во время рейтингового голосования.

Объем финансирования из бюджетов города, области и федерации останется на уровне этого года и составит порядка 150 млн рублей.

Работы по благоустройству пройдут в Буфф-саду, в скверах по ул. Ф. Мюнниха, Сибирской, М. Горького, 58. Приведут в порядок сквер имени Героя Советского Союза Василия Смирнова (Кольцевой проезд, 12а), сквер у памятника «Семейные узы», у ДК «Маяк», в пос. Хромовка.