Жителя Кожевниковского района Томской области будут судить за убийство супруги

Завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Кожевниковского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает СК РФ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Кожевниковского района Томской области, которого обвиняют в убийстве жены, сообщили в региональном СК.

«По версии следствия, 01.08.2021 года в селе Хмелевка Кожевниковского района обвиняемый в ходе совместного распития спиртных напитков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел выстрел из огнестрельного оружия в область головы своей супруги. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте», - говорится в сообщении.

Что побудило супруга совершить роковой выстрел, неизвестно.

Уточняется, что мужчина дал признательные показания в ходе следствия. Сейчас он содержится под стражей.

В настоящее время материалы дела направлены в Кожевниковский районный суд для рассмотрения по существу.