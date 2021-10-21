На улицах Осипенко и Алтайской в Томске горели два расселенных дома

В результате пожара в расселенном доме на улице Осипенко на 1 этаже обгорели стены и подоконник, сообщает МЧС. Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Расселенные дома горели в Томске вечером 20 октября, от огня пострадали два здания на улицах Осипенко и Алтайской, пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС.

«20.10.21 в 17-55 на улице Осипенко, 3 горел 2-этажный 8-квартирный шлакоблочный расселенный дом 8х20 м», - говорится в сообщении.

Спустя два часа в Томске загорелся еще один расселенный дом. По информации МЧС, «20.10.21 в 18-46 на ул. Алтайская, 101 загорелся 2-этажный 8-квартирный брусовой расселенный дом 18х20 м».

Площадь пожара в первом случае составила 3 квадратных метра, во втором – два.

Причина возгорания пока не установлена.