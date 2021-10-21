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Происшествия21 октября 2021 5:12

В Томске поисковики и полиция ищут 47-летнюю женщину, которая ушла из дома и не вернулась

В правоохранительных органах допускают, что женщина может находиться в лесном массиве в районе поселка Зональная станция
Елена Андреева
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Всех, кто располагает сведениями о местонахождении без вести пропавшей, просят обратиться в ОМВД по Кировскому району Томска по телефонам: 8(3822) 499-021 или 02 (с сотового 102).

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении без вести пропавшей, просят обратиться в ОМВД по Кировскому району Томска по телефонам: 8(3822) 499-021 или 02 (с сотового 102).

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Томске 20 октября ушла из дома и не вернулась женщина 1974 года рождения, сообщается на странице в соцсетях поискового отряда "ЛизаАлерт" Томской области.

«Помогите найти человека. Пропала #Константинова (Пережидина) Людмила Анатольевна, 47 лет (1974 г.р.)», - говорится в сообщении поисковиков.

В свою очередь, полиция Томска уточняет, «20 октября 2021 года около 14 часов 00 минут ушла из дома по пр. Кирова 65А и до настоящего времени не вернулась Константинова Людмила Анатольевна 08.04.1974 года рождения, которая, предположительно, может находиться в лесном массиве в районе п. Зональная станция».

Приметы женщины - рост около 165 см, среднего телосложения, стрижка каре, волосы темные.