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Происшествия20 октября 2021 17:01

Суд в Бакчарском районе приговорил местного жителя к сроку за хранение конопли

Полиция нашла тайник с марихуаной на пилораме, где он работал
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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В сельских районах Томской области многие собирают коноплю...

В сельских районах Томской области многие собирают коноплю...

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Бакчарский районный суд Томской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя, который признан виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Сайт правоохранительного ведомства информирует о том, что, как установлено следствием и судом, в июле текущего года мужчина собрал в поле 613 граммов дикорастущей конопли. Пакеты с наркотиками он спрятал на пилораме по месту работы. Тайник был обнаружен сотрудниками полиции при проверке анонимного сообщения об употреблении на территории пилорамы наркотических средств.

Специалисты отмечают, что районный суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. На мужчину возложена обязанность не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции места жительства. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.