В Томске в ДТП на улице Суворова пострадали три автомобиля и один мотоциклист

Ущерб от столкновения 3 машин и мотоцикла в Томске еще предстоит подсчитать... Фото: сайт УМВД России по Томской области

20 октября около 14 часов 30 минут в городе Томске на улице Суворова, 10 произошло столкновение четырех транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

Сайт правоохранительного органа информирует о том, что, по предварительным данным, 56-летний мужчина-водитель, управляя автомобилем KIA Sportage, при выезде со второстепенной дороги на главную не выполнил требование дорожного знака «Уступите дорогу», в результате чего совершил столкновение с движущимся по главной дороге мотоциклом Suzuki.

Специалисты отмечают, что после столкновения мотоцикл продолжил движение и совершил наезд на припаркованные автомобили Nissan и Hoda.

В результате ДТП 34-летний мужчина-мотоциклист с травмами доставлен в медицинское учреждение.