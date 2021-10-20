В Томске вызовы скорой медицинской помощи за три недели выросли на 30 процентов

Осень несет с собой сезонный подъем заболеваемости простудными заболеваниями... Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске количество выездов бригад скорой медицинской помощи в течение последних трех недель увеличилось на 30%. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Специалисты отмечают, что за последнюю неделю на томскую станцию скорой помощи поступило 9 102 звонка, бригады выезжали на вызовы 4 164 раза, из них 1 231 раз – к пациентам с симптомами ОРВИ, гриппа и СОVID-19. Увеличение вызовов медики связывают с сезонным подъемом заболеваемости.

Интернет-портал администрации Томской области информирует о том, что ежедневно на смене работают от 36 до 40 бригад скорой медицинской помощи. Среднесуточная нагрузка на бригаду составляет более 20 вызовов. Об этом сообщил главный врач станции скорой медицинской помощи Николай Родионов. Руководитель отметил, что по поручению губернатора идет формирование дополнительных бригад.

Заметим, что часть вызовов берет на себя частная неотложная помощь.