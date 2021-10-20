Росгвардейцы в Томской области задержали пьяного водителя, который протаранил столб и скрылся с места ДТП

Пьяному водителю на севере Томской области не удалось уйти от росгвардейцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Колпашево сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии задержали 42-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП и скрылся с места аварии. Об этом сообщает сайт правоохранительного ведомства.

Пресс-служба приводит подробности происшествия. Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы получили ориентировку на розыск иномарки темно-зеленого цвета, которая совершила наезд на столб и скрылась с места ДТП. Специалисты информируют, что вскоре правоохранители обнаружили подходящий под описание автомобиль на улице Обская в городе. Однако водитель машины не реагировал на требования остановиться и попытался скрыться. Подозреваемый грубо нарушал правила дорожного движения, выезжая на полосу встречного движения, чем создавал угрозу жизни и здоровья других автомобилистов.

Уточняется, что через несколько минут росгвардейцы блокировали транспортное средство и задержали нарушителя с признаками алкогольного опьянения. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали прибывшим инспекторам ГИБДД.