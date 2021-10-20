Мальчик, угодивший под колеса иномарки в Томске, находится в реанимации

Семилетний мальчик был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №2. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ребенок, который 19 октября попал под колеса «Ford Focus» на улице Красноармейской в Томске, находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Это информация пресс-службы областного департамента здравоохранения Томской области.

"Семилетний мальчик был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №2, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, 23 летний мужчина-водитель автомобиля «Ford Focus» совершил наезд на 7 летнего мальчика - пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.