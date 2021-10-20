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Происшествия20 октября 2021 12:53

Мальчик, угодивший под колеса иномарки в Томске, находится в реанимации

По предварительной информации, ребенок переходил проезжую часть вне пешеходного перехода
Елена Андреева
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Семилетний мальчик был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №2.

Семилетний мальчик был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №2.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ребенок, который 19 октября попал под колеса «Ford Focus» на улице Красноармейской в Томске, находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Это информация пресс-службы областного департамента здравоохранения Томской области.

"Семилетний мальчик был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №2, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, 23 летний мужчина-водитель автомобиля «Ford Focus» совершил наезд на 7 летнего мальчика - пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.