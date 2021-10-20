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Общество20 октября 2021 12:27

Собак, сурикатов и хорьков брали с собой томичи в 2021 году в заграничные путешествия

Самыми популярными направлениями поездок с питомцами среди томичей стали Германия и Турция
Елена Андреева
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Провозить домашних, служебных и декоративных животных по территории России можно без сопроводительных ветеринарных документов. Исключение — перемещение животных на выставочные мероприятия или для продажи.

Провозить домашних, служебных и декоративных животных по территории России можно без сопроводительных ветеринарных документов. Исключение — перемещение животных на выставочные мероприятия или для продажи.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Собаки, кошки, хорьки и сурикаты путешествовали в 2021 году за границу Томской области со своими владельцами. Об этом рассказали в пресс – службе регионального Россельхознадзора.

«С начала 2021 года инспекторами управления Россельхознадзора по Томской области оформлено 66 ветеринарных сертификата на перевозку 73 животных, отправившихся в путешествие со своими владельцами», - говорится в сообщении.

Кстати, в ведомстве уточнили, что самыми популярными направлениями поездок с питомцами среди томичей в этом году стали Германия и Турция.

Все отправляемые животные были чипированы и имели действующую вакцинацию в соответствии с видовой принадлежностью, - подчеркивается также в сообщении.

Что касается питомцев, с собой в путешествия томичи взяли 34 собаки, 33 кошки, 4 хорька и 2-х сурикатов.

Кстати, при перевозке животных в страны дальнего зарубежья нужно учитывать не только действующие в России нормы, но и ветеринарные требования принимающей страны.