Проекты и специалисты компании Tele 2 отличились в восьми номинациях международной премии Top Ranking Performers Awards

Tele2 предлагает клиентам лучший сервис – это подтвердили эксперты международной премии Top Ranking Performers Awards.

Tele2 предлагает клиентам лучший сервис – это подтвердили эксперты международной премии Top Ranking Performers Awards. Проекты и специалисты компании отличились в восьми номинациях премии, при этом семь наград – золотые, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

- В этом году мы получили сразу восемь наград премии высокой категории: наши специалисты снова завоевали «Оскар» в сфере клиентского обслуживания. Жюри оценило не только клиентский сервис, программу обучения персонала, но и вклад наших профессионалов – самые яркие проекты, которые вывели сервис на новый уровень, - говорит Елена Юрина, директор по дистанционному сервису Tele2.

Эксперты международной премии присудили Tele2 награды за лучший клиентский опыт, программу обучения сотрудников для улучшения сервиса, эффективную организацию IT-поддержки контактных центров, профессиональное кадровое планирование, оперативный менеджмент и управление контактным центром. А специалист по реактивному удержанию абонентов Tele2 из Саранска Сергей Горбунов стал лучшим в обслуживании клиентов в мире. В самой престижной номинации «Лучший контактный центр» компания была отмечена серебряной наградой.

Также отмечается, что Tele2 завоевала высшую награду в категории «Лучшая организация клиентского опыта». В номинации «Лучшая программа улучшения» (Best Improvement Award) эксперты присудили победу бизнес-школе Tele2 для подготовки управленческих кадров. Она включает систему вебинаров, практических заданий и институт наставников.

Помимо этого, жюри отметило специалистов Tele2 индивидуальными золотыми наградами: «Лучший руководитель контактного центра» (Лидия Величко); «IT-лидер» (Герман Коломиец); «Лучший операционный руководитель» (Евгения Хогоева); «Лучший специалист по обслуживанию клиентов» (Сергей Горбунов), «Лучший специалист по кадровому планированию» (Анастасия Яхтенфельд). Эксперты оценили эффективное планирование работы контактных центров.

Добавим, что международная премия Top Ranking Performers Awards – это высшая отраслевая награда в индустрии контакт-центров. В 2021 году она собрала свыше 2000 участников из более чем 80 стран мира.