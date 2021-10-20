Пассажиры томского аэропорта жалуются на нехватку мест в зале ожидания

Те россияне, которые часто летают, отмечают, что многие аэропорты страны переполнены, не хватает сидячих мест, не говоря уже о возможности прилечь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В социальных сетях Томска появилось сообщение, касающееся работы томского аэропорта. Пользователь эмоционально описывает ситуацию с нехваткой мест в зале для ожидания.

«Аэропорт Томск разместил пассажиров в зале, где не хватает мест, около 100 человек вынуждены сидеть на холодном полу или стоять», - говорится в заявлении пользователя.

Пассажир также жалуется на задержку вылета, на недостаток информации от перевозчика и аэропорта, на недостаток кислорода в зале ожидания.

- Почему все так безответственно, - таким вопросом завершается пост в соцсетях.

«КП-Томск» обратилась за комментариями в пресс-службу томского аэропорта, там нас переадресовали к директору воздушной гавани, посоветовав отправить письменный запрос на его имя. Ответ мы получим в течение 10 дней.

Те россияне, которые часто летают, отмечают, что многие аэропорты страны переполнены, не хватает сидячих мест (не говоря уже о возможности прилечь), кресла неудобные, негде расслабиться.