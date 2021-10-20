Обжалован приговор директору китайской пилорамы в Томской области, где при пожаре погибли люди

24 сентября суд приговорил подсудимую - гражданку КНР Сунь Аньни - к четырем годам колонии-поселения. Прокурор просил 4,5 года колонии-поселения Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Апелляционная жалоба на приговор в отношении директора ООО «Грин Вуд» поступила в асиновский городской суд. В конце сентября гражданку КНР Сунь Аньни - директора китайской пилорамы в Томской области, где при пожаре погибли 11 граждан Узбекистана, суд приговорил к четырем годам колонии-поселения.

«Защитник осужденной Сунь Аньни подал апелляционную жалобу. Потерпевшие — граждане иностранного государства. В связи с этим жалобу передали на перевод. Только потом будут извещаться все участники процесса», — говорится в сообщении Асиновского городского суда.

21 января 2020 года в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский Асиновского района произошел пожар, в котором погибли 12 сотрудников китайской лесозаготовительной компании ООО "Грин вуд", в том числе 11 граждан Узбекистана.

24 сентября 2021 года Асиновский городской суд озвучил приговор директору китайской пилорамы - 4 года колонии-поселения.

Как было установлено судом и следствием, подсудимая, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность в сфере деревопереработки на территории города Асино Томской области, организовала проживание работников организации в здании, не отвечающем требованиям безопасности.