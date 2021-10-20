До 2024 года светлее станет на 40 улицах Томска, там появится наружное освещение

- Ежегодная сумма на освещение улиц должна быть увеличена до 15 миллионов рублей, - заявил заместитель мэра города Вячеслав Черноус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сформирован перечень территорий Томска, на которых необходимо установить наружное освещение в период с 2022 по 2024 годы. Это переулок Источный, улица Бархатная, Карельская (пос. Просторный), микрорайоны Народный, Озерки, сообщает телеграм-канал мэрии города.

«Департамент дорожной деятельности и благоустройства сформировал перечень участков улично-дорожной сети, где необходимо установить наружное освещение», - говорится в сообщении.

В этот перечень вошли, в том числе, переулок Островский, улицы Добролюбова, Ракетная, Тракторная. Помимо непосредственно Томска уличное освещение, согласно планам департамента дорожной деятельности, появится на некоторых улицах деревни Лоскутово и поселка Просторный.

Между тем, как заявил на заседании комитета городского хозяйства Думы Томска заместитель мэра Вячеслав Черноус, на строительство сетей наружного освещения в проекте бюджета Томска на 2022 год запланировано 10 млн рублей. Однако этих средств недостаточно, поэтому при возможности ежегодную сумму на освещение необходимо увеличить до 15 миллионов, подчеркнул чиновник.

Вопрос будет рассмотрен в рамках согласительной комиссии Думы.