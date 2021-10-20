Томич подозревается в краже ювелирных изделий на сумму более 34 тыс. рублей

Украденное мужчина продал в ломбарде. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске местный 42-летний житель подозревается в краже ювелирных изделий на общую сумму 34 тыс. рублей. Мужчина похитил украшения из квартиры своей знакомой, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«По предварительным данным, подозреваемый, находясь в квартире по улице Суворова города Томска воспользовавшись тем, что потерпевшая не наблюдает за его действиями подошел к комоду, стоящему в одной из комнат, откуда похитил золотое кольцо и браслет», - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что украденное мужчина продал в ломбарде.

На данный момент следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.