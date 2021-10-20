В Парабельском суде вынесли приговор мужчине по вине которого пострадала пожилая велосипедистка

Превысив скорость, мужчина совершил столкновение с велосипедом под управлением 63-летней женщины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в с. Парабель районный суд вынес приговор местному 36-летнему жителю по вине которого пострадала пожилая велосипедистка. Мужчина был пьяный за рулем автомобиля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В августе 2021 года в вечернее время мужчина в состоянии алкогольного опьянения и в отсутствие права на управление транспортным средством передвигался по улицам села Парабель на автомобиле «LADA» 21150. Превысив скорость, он совершил столкновение с велосипедом под управлением 63-летней женщины», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что из-за аварии пенсионерка сломала ногу.

Парабельский районный суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии – поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.