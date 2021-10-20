Томич получил ожоги спины во время пожара возле гаражных боксов

Под металлическим пандусом при въезде в гаражный бокс начал гореть мусор на площади 40 кв.м. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томске во вторник, 19 октября, мужчина пострадал во время возгорания возле гаражных боксов. С ожогами 56-летний томич доставлен в ОКБ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

«Мужчина 1965 года рождения получил термические ожоги спины, доставлен в ожоговое отделение ОКБ», - говорится в сообщении.

Уточняется, что сообщение о пожаре поступило 19 октября в 23.52. Под металлическим пандусом при въезде в гаражный бокс начал гореть мусор на площади 40 кв.м.

Отмечается, что в тушении пожара были задействованы 7 человек и 2 единицы техники.