На трассе Томск – Каргала – Колпашево столкнулись два грузовых автомобиля

Два грузовика столкнулись на трассе, водители пострадали. Фото: сайт УМВД России по Томской области

19 октября около 3 часов 00 минут на 94 километре автомобильной дороги Томск –Каргала – Колпашево произошло ДТП, об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

Региональное управление полиции в соцсетях информирует о том, что, по предварительным данным, водитель автомобиля CKANIA с полуприцепом-цистерной двигался из Парабельского района в сторону города Томска. Он при встречном разъезде с автомобилем ISUZU, который двигался из города Томска в село Подгорное Чаинского района, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. Водитель цистерны не выдержал боковой интервал, в результате чего совершил столкновение с автомобилем ISUZU.

Специалисты отмечают, что в результате столкновения автомобиль CKANIA совершил съезд с проезжей части в кювет, автомобиль ISUZU опрокинулся на проезжую часть.

В результате происшествия водители автомобилей – мужчины 1973 года рождения и 1970 года рождения были доставлены в медицинское учреждение.

Заметим, что в момент дорожно-транспортного происшествия автомобиль CKANIA перевозил сжиженный газ (пропан). Утечки газа не произошло.