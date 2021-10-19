В Министерстве транспорта нашло поддержку предложение губернатора Томской области смягчить требования к малым аэропортам

Малым аэропортам трудно будет выполнить весь пакет требований по безопасности... Фото: Иван МАКЕЕВ

В Министерстве транспорта РФ нашло поддержку обращение губернатора Томской области Сергея Жвачкина с предложением смягчить требования к малым аэропортам. Об этом сообщил интернет-портал администрации региона.

Пресс-служба администрации области отмечает, что Минтранс России направил в правительство РФ проект новых требований по обеспечению транспортной безопасности для объектов транспортной инфраструктуры. Документ проходит регламентные процедуры и находится на рассмотрении в правительственной комиссии по проведению административной реформы. По результатам рассмотрения проект будет внесен в кабмин.

Напомним, губернатор Томской области Сергей Жвачкин направил обращение в Министерство транспорта РФ и правительство РФ с просьбой пересмотреть новые требования к малым аэропортам. Глава региона попросил федеральный центр перенести срок вступления в силу новых требований и ввести дифференцированный подход, учитывающий интенсивность выполнения полетов и тип посадочной площадки.