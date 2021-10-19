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Недвижимость19 октября 2021 15:19

В Томске будут капитально отремонтированы еще два дома – объекта деревянного зодчества

Деньги на это запланированы в бюджете двух районов города
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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А эта томская "жемчужина" уже получила "вторую жизнь"...

А эта томская "жемчужина" уже получила "вторую жизнь"...

Фото: Игорь Тюрин

В Томске на ремонт двух объектов деревянного зодчества в 2022 году предполагается выделить средства из бюджетов Кировского и Октябрьского районов города. Об этом сообщил 19 октября телеграм-канал «Мэрия Томска». Как информируют специалисты, средства будут направлены на разработку проектно-сметной документации капремонта двух домов: ул. Красноармейская, 67/1 и пер. Кустарный, 3.

По словам заместителя мэра по архитектуре и строительству Алексея Макарова, на консервацию объектов деревянного зодчества и поддержку некоммерческих организаций, занимающихся сохранением и популяризацией культурного наследия, администрация Томска предлагает в 2022 году направить 4,4 млн рублей. Эти средства заложены на реализацию мероприятий муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска».

Руководитель среди направлений по сохранению деревянного зодчества в Томске отметил программу «Дом за рубль». По ней на восстановление с 2016 года переданы уже 35 объектов.