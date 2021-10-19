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Экономика19 октября 2021 14:39

В 2022 году свыше 420 млн рублей власти Томска намерены направить на расселение аварийного жилья

Городской бюджет на эти цели выделяет почти 245 млн рублей
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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Старый город - много аварийного жилья... Его надо расселять

Старый город - много аварийного жилья... Его надо расселять

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В следующем году на программы расселения аварийного жилья в Томске в городском бюджете будет заложено 420,6 млн рублей, об этом сообщил сайт мэрии областного центра.

Как информирует пресс-служба мэрии, вчера на комитете городского хозяйства думы Томска председатель комитета по жилищной политике Олеся Ильенок доложила о планах по реализации программ расселения ветхого и аварийного жилья в областном центре на следующий год. По ее словам, из названной суммы 244,9 млн будут выделены из местного бюджета, остальное – из регионального и федерального. Средства пойдут на выкуп жилых помещений у собственников.

Заметим, что денежные средства в бюджете предусматриваются на расселение 3 680 кв. м аварийного жилья.

Кроме того, в 2022 году в районах Томска планируется снести 27 аварийных домов, которые уже расселены. На это в проекте бюджета заложены 10 млн рублей.