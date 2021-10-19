В Томске 19 октября подключены к отоплению все многоквартирные дома

Наконец-то сегодня в Томске по-настоящему начался отопительный сезон... Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

19 октября в Томске стали получать теплоснабжение все благоустроенные многоквартирные дома. Об этом сообщил департамент городского хозяйства администрации на сайте мэрии областного центра.

Специалисты уточняют, что завершены работы по аварийному ремонту подводящих тепловых сетей в Советском районе, подключены к ресурсу последние многоквартирные дома по ул. Источная, 24, 26, 28, 30 и ул. Никитина, 9.

Таким образом, к ресурсу подключены все 3 419 жилых домов Томска, оборудованных системами центрального теплоснабжения.

Вчера сайт КП в Томске сообщал, что прокуратура намерена оштрафовать «ТомскРТС" за срыв сроков подачи тепла.