В Томской области хозяйства убрали все поля с рапсом

Уборочная страда в Томской области подходит к концу - погода стоит сухая, в помощь аграриям Фото: Виталий ТИМКИВ

В Томской области аграрии полностью завершили уборку рапса. Об этом сообщает сайт областного департамента по социально-экономическому развитию села.

Пресс-служба информирует, что, в результате, собрано 47 тыс. тонн рапса с 23,3 тыс. гектаров. Специалисты отмечают, что урожайность в этом сезоне составила 20,3 ц/га, что на 1,7 центнер больше, чем в прошлом году.

Отметим, что зерновые и зернобобовые культуры в регионе убраны более чем с 97,2% площадей. В Томской области обмолочено 160,4 тыс. га и намолочено 437,5 тыс. тонн зерна.

Кроме того, аграрии завершают уборку овощей: картофеля, капусты, моркови и свеклы.